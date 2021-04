Weit von der Wirklichkeit entfernt

Die unangenehmen Effekte des Distance Learning scheinen sich nahtlos von der Schule auf das Bildungsministerium zu übertragen: Lerneffekt und Hausverstand nehmen mit dem Quadrat der Dauer des Schichtbetriebs (Lockdowns) ab. Waren die Ergebnisse der ersten "Arbeitsaufträge" schon im Standard-Niveau angesiedelt (um im Schuljargon zu sprechen), so ist derzeit wahrscheinlich das Aufsteigen nur mit einem Nicht Genügend möglich.

Wie stark diese Entfremdung schon ist, kann man an halbherzigen und unverständlichen Erlässen sehen, die quasi im Vorbeigehen ausgestreut werden, meistens zeitlich in Wochenendnähe drapiert, um den zuständigen Beamten das Gefühl zu geben, noch etwas Sinnvolles geleistet zu haben und den Betroffenen die Möglichkeit zu nehmen, ihre Kritik anzubringen.

Die Wichtigkeit, die der Bildung und damit der Zukunft unserer Kinder zugemessen wird, ist am vorläufig letzten Streich zu erkennen: Die Aufhebung des Schichtbetriebs wird an der Klassenschülerzahl von max. 17 Schülern festgemacht. Zusammen mit der passenderweise saloppen Kommunikation ergibt das ein klares Durchgefallen.

Ja, es ist höchste Zeit, wieder Normalität in der Schule einkehren zu lassen, aber nicht so. Wenn Öffnung, dann für alle - ohne Wenn und Aber.







Reinhard Nigl, 4101 Feldkirchen a. D.