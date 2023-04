"Weiter wie gehabt" geht nicht mehr

KPÖ im Land Salzburg 11,7 Prozent! Trotz allen Verständnisses für die sozialpolitischen Probleme (Mieten, Inflation, Preise) fehlt mir jedes Verständnis dafür, kommunistisch in Österreich und insbesondere in Salzburg zu wählen. Dazu passt auch, dass die rechtsnationale FPÖ mit 25,7 Prozent ebenfalls deutlich an Stimmen zugelegt hat. Die extremen Parteien kommen damit im Land Salzburg auf 37,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Mehr als 1/3 an Zustimmung für Kandidaten von den radikalen Rändern in einem Bundesland sind nicht nur eine Watsch'n für ÖVP, SPÖ, Grüne und die Neos, die über die eigene "Ichbezogenheit" offensichtlich vergessen, was ihre Aufgabe ist - Politik für die Menschen im Land und der Stadt Salzburg zu machen. Die Quittung für Ignoranz, Gezänk, Überheblichkeit, Skandale und mangelndes Problembewusstsein liegt nach der Landtagswahl auf dem Tisch.

Die Erkenntnis daraus kann kein "Weiter wie gehabt" sein. Wer als Politiker in Österreich das nicht endlich kapiert und nicht daran etwas nachhaltig ändert, ist ungeeignet für politische Verantwortung. Politische Ämter sind kein Selbstzweck oder Erbhof, sondern eine Verantwortung auf Zeit für die Geschicke von Menschen. Deshalb sitzt die Watsch'n, die auch den Bundesparteien gegolten hat und hoffentlich gehört wurde. Laut genug ist der Patscher aus Salzburg ja ausgefallen.



Heimo Kandler, Auslandsösterreicher, 85456 Wartenberg/Bayern