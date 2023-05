Weitere Mietpreiserhöhung in Altbauten

Bei der Meldung "Für 135.000 Mieter in Altbauten naht eine weitere Mietpreiserhöhung" (SN, 30. Mai) handelt es sich um Wohnungen, die von ihren Bewohnern seit Jahrzehnten zu lächerlich niedrigen Preisen, das teilweise noch in Bestlagen, genutzt werden. Ein Großteil dieser Mieter sind von sozialer Not weit entfernt und zählen zum sogenannten "Mieteradel".

Anstatt Kommentarlos die Panikmeldungen der selbsternannten "Retter der Gerechtigkeit" zu übernehmen, wäre es vielleicht gut das angeführte Beispiel in Zahlen darzustellen:

Ausgangslage:

24% Erhöhung in 12 Monaten = € 790,--p.a. bei 70m² Nutzfläche

d.h.

€ 790,--/24 x 100 = € 3.291,66 Miete p.a. vor der Erhöhung = € 3,92 p.m² oder € 274,30 p.M.

Bei einem Plus von € 790,-- = € 4.081.66 Miete p.a. € 4,86 p.m² od. € 340,13 p.M.

Nebenbei bemerkt handelt es sich nicht um eine Erhöhung, sondern nur um einen Wertausgleich im Nachhinein.

Und dann sollten Sie einem Wohnungseigentümer (Vermieter) noch erklären, wie er damit die Wohnung auf einem angemessenen Stand erhalten soll, wobei die Steuer noch einen großen Teil der Miete auffrisst.





Walter Garber, 6330 Kufstein