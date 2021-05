Weitere Zahlen für Öffnungsschritte berücksichtigen

Zu den täglichen Inzidenzzahlen möchte ich anmerken, dass diese meiner Meinung nach nicht sinnvoll sind. Worum geht es? Wohl hauptsächlich in erster Linie um die Toten, in zweiter Linie um die Intensivpatienten und in dritter Linie um die Spitalsaufenthalte. Unter Berücksichtigung dieser letztendlich ausschlaggebenden Zahlen schneidet Vorarlberg bei allen drei Kennzahlen (bezogen auf die Einwohner) am besten ab (Stand 29. April). 0,09 Promille bei den aktuellen Spitalsaufenthalten, 0,02 Promille bei den aktuellen Intensivbettenbelegungen. Dies obwohl die Inzidenzzahlen dort aktuell am höchsten ist. Die zu diesen Zahlen vergleichsweise höchsten Werte hat (in beiden Fällen) mit 0,28 bzw. 0,09 Promille hat Wien. Bei der Zahl der Toten insgesamt bisher hat Vorarlberg als niedrigsten Wert aller Bundesländer 0,71 Promille und als höchsten Wert die Steiermark mit 1,5 Promille zu verzeichnen. Meiner Meinung nach sollten diese Zahlen bei der Diskussion über kontrollierte Öffnungsschritte berücksichtigt werden.





Rupert Rechberger, 5020 Salzburg