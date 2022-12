Weiterhin "Licht ins Dunkel"

"Licht ins Dunkel" - eine wunderbare Aktion für alle davon betroffenen Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen und finanziellen Einschränkungen und deren Familien. Diese Aktion abschaffen wäre nicht sinnvoll, solange nicht "mehr Licht in verschiedene sozial- und gesellschaftspolitische Lebensrealitäten" fällt.

Mein Wunsch wäre daher mehr Licht und Gerechtigkeit in unser Steuersystem zu bringen, denn dann könnten wir uns die circa 20 Millionen Euro, die bei der Aktion "Licht ins Dunkel" gesammelt werden, ohne Schwierigkeiten leisten und den Betroffenen ein Leben in Würde ermöglichen. Und würde die Ausgleichstaxe für die Nicht-Beschäftigung von Menschen mit Behinderung stark erhöht, würden mit Sicherheit viele von denen, die derzeit aufgrund ihrer Einschränkungen arbeitslos sind, eine existenzsichernde Arbeitsmöglichkeit finden. Vor allem aber sollten folgende konkrete Forderungen des Österreichischen Behindertenrates von der Bundesregierung und den Landesregierungen ernst genommen und schrittweise umgesetzt werden: die Überführung von Sonderschulen in Regelschulen mit einem Etappenplan, eine bedarfsgerechte Persönliche Assistenz für alle Menschen mit Behinderungen in ganz Österreich einheitlich und für alle Lebensbereiche, barrierefreie Gebäude, Kommunikation und Online-Anwendungen.

Zu Weihnachten darf man sich ja etwas wünschen. Und wenn diese Wünsche schon nicht heuer erfüllt werden können, vielleicht in den nächsten Jahren - das würde viel Licht für die betroffenen Menschen und für uns alle in unsere Welt bringen - geben wir die Hoffnung nicht auf.





Hans Riedler, 4040 Linz