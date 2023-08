Weiterlaufen bis zum Kollaps

Zu "Klimaforscher: 1,5 Grad-Ziel wird nicht erreicht" (SN, 4. 8.): Einerseits soll eine solche Titelseite aufschrecken, aber anderseits gibt es "Erfolgsmeldungen" wie: Profite der Airlines fast zurück auf Vor-Corona Niveau. Was nützt der Minderheitenprotest der "letzten Generation", wenn die vielen weiterleben wie eh und je. Urlaub scheint nur attraktiv in fernen Ländern per Flugzeug oder über weite Strecken nur per Auto.

Die nicht mehr oder noch nie Urlaub machen konnten, werden ja nicht sichtbar. Nein, weithin hat die Mehrheit bei uns noch nicht begonnen, am imperialen

Lebensstil etwas zu ändern. Ohne einschneidende Änderungen durch schmerzhafte Eingriffe einer verantwortungsbewussten Politik, die von den Wählern gestützt und ermutigt wird und überbordende Freiheiten einschränkt, läuft alles so weiter wie bisher - bis zum Kollaps.

Karl Helmreich, 2552 Hirtenberg