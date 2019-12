Welche Alternativen gibt es tatsächlich?

Es wird u. a. berichtet, dass in den nächsten zehn Jahren Tausende Ölkessel ausgetauscht werden müssen. Leider wird nicht berichtet, wo und wie diese fach- und umweltgerecht entsorgt werden können. Die Förderung für ein neues Heizsystem in Privathäusern beträgt nach meinen Informationen ein Fünftel bis ein Sechstel der Anschaffungskosten. Von einem attraktiven Fördersystem kann hier wohl nicht gesprochen werden.

Fernwärme klingt verlockend, ist aber erheblich teurer als jede halbwegs moderne Ölheizung, und wie zu lesen, ist auch hier völlig unklar, wie diese Umstellung bei Fernwärme bewältigt werden könnte. Biogas und Wasserstoff stecken (immer noch) in den Kinderschuhen. Welche klimaneutralen Quellen gibt es tatsächlich? Bei der Verbrennung von Pellets entsteht sicherlich jede Menge CO 2 , leider werden diesbezüglich keine Daten veröffentlicht. Und wenn man sich vorstellt, dass in den nächsten Jahren Tausende Heizungen mit Pellets betrieben werden - wo soll diese Unmenge Holz herkommen?

Die Klimadiskussion ist absolut notwendig, darf aber nicht zum Umweltmäntelchen verkommen und durch nicht durchdachte Maßnahmen ad absurdum geführt werden. Daher bitte mögliche Maßnahmen nicht populistisch, sondern von Anfang bis Ende durchdacht setzen.



Gerlinde Schernthaner, 5023 Salzburg