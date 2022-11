Welche Erklärung ist die richtige?

Die Postzustellung bei uns in 5162 Obertrum, Thaddäus-Zauner-Straße 10, hat längere Zeit nicht funktioniert bzw. wurde sogar einmal die gesamte Privatpost aller Hausbewohner vor die Haustür geworfen.

Nach einer Beschwerde bei der Post wurde uns am 2. 11. schriftlich mitgeteilt: "Leider ist der Schlüssel für den Zutritt ins Wohngebäude in Verlust geraten."

Nachdem auch die Firma Hofer bei der Post angefragt hat, warum deren Prospekte nicht zugestellt werden, wurde der Firma am 4. 11. 2022 mitgeteilt, "Laut Information der Gebietsleitung wurde an dieser Abgabestelle vor Wochen das Schloss am Eingang gewechselt - der Zutritt für die Zusteller ist leider seitdem in die Anlage nicht mehr möglich."

Ist das nicht eine Frechheit?



Heinz Übleis, 5162 Obertrum