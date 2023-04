Welche Gefahr geht von FPÖ und KPÖ aus?

Mit großer Verwunderung lese ich die Briefe an die SN, deren Verfasser/-innen offenbar befürchten, dass die KPÖ plus aus Salzburg jetzt einen sozialistischen Staat machen möchte, und muss nach meinen bereits 17 Jahren in Österreich leider mal wieder feststellen, dass das Geschichtsbewusstsein hier offenbar recht einseitig und auf dem rechten Auge blind ist. Mal ganz abgesehen davon, dass die KPÖ plus von vornherein eine Regierungsbeteiligung ausgeschlossen hat: Haben Sie sich denn auch mal mit der Geschichte der FPÖ auseinandersetzt? Der Partei, die nach dem Zweiten Weltkrieg ein Sammelbecken für Altnazis war? In der Politiker Spitzenpositionen besetzen, die die Menschenrechte von der Staatsangehörigkeit abhängig machen, andere Sprachen auf dem Schulhof verbieten und eine Wirtshausprämie für österreichische Küche einführen wollen?

Bei der Vorstellung, die FPÖ könnte auf Landes- oder Bundesebene möglicherweise Ressorts wie Kultur oder Bildung besetzen, wird mir ehrlich gesagt übel. Dann wird wahrscheinlich das Fach Geschichte, das meiner Meinung eh schon viel zu kurz kommt, durch ein Fach namens "Heimatkunde" ersetzt.

Frei nach Bruno Kreisky: Lernen's a bissl Geschichte, dann werden Sie sehen, wie sich das mit der FPÖ entwickelt hat. Die Gefahren, die von dieser Partei ausgehen, sind wesentlich größer.





Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf