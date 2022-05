Welche Interessen in den Vordergrund stellen?

Im Zuge der Beratungen zu EU-Forderungen über ein Embargo von russischem Erdöl meinte Bundeskanzler Nehammer, warum nur über Embargos von Kohle, Erdöl und Erdgas gesprochen wird, nicht aber z.B. über ein Embargo von russischem Uran? Klar, ein Öl- und Gasembargo beträfe nicht Frankreich, wohl aber andere EU-Staaten, vor allem aber auch Österreich. Die französischen AKW-Interessen und Uran-Bezugsquellen bleiben natürlich "außen vor", versteht sich. Wer gibt in dieser EU eigentlich den Ton an? Es wäre Zeit, wenn Nehammer & Co den richtigen Fragen auch klare Taten folgen ließen und unsere Interessen wie z.B. die Ungarn in den Vordergrund stellen würden!





Manfred Waldner, Fulpmes