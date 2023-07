Welche Investitionen sind für den S-Link noch notwendig?

Wann werden eigentlich die restlichen Entscheidungsgrundlagen für den S-Link präsentiert? Wir kennen jetzt die Baukosten, aber welche weiteren Investitionen in Züge etc. sind dann noch notwendig? Was kostet das im Betrieb? Wie muss das restliche Liniennetz adaptiert werden? Welche Investitionen sind dafür notwendig? Was kostet das dann im Betrieb? Wie würden die Fahrpläne aussehen?

Im Moment haben wir die Situation: Wir bauen für 4 Milliarden ein Loch und überlegen uns dann, was wir damit anfangen. Das kann ja wohl nicht Ernst gemeint sein! - Oder doch?

Mag. Gerald Fimberger, 5110 Oberndorf