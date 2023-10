Welche Lehren zieht die SPD aus den desaströsen Wahlergebnissen?

Auch in unserem Land weiß so ziemlich jeder, wie desaströs die Wahlen in Bayern und Hessen für die drei Ampel-Parteien im Bund, also SPD, Grüne und FDP, ausgegangen sind. Umso interessanter sind jetzt natürlich die Reaktionen hierauf.

Die Aussagen der SPD-Chefin, Saskia Eskens, lassen da nichts Gutes ahnen. Der Partei sei ein Kulturkampf "von rechts aufgezwungen" worden und der Konjunktur-Einbruch sei lediglich "herbeigeredet".

Auch in Österreich gibt es aber leider ähnliche Realitätsverweigerer. So meint auch hier der neue SP-Vorsitzende, die Standort Probleme lassen sich durch einfache Steuererhöhungen, natürlich nur für "Reiche", lösen. Über Entlastung der Energie-Kosten, Reduzierung des Verwaltungs-Horrors oder Aktionen für mehr ausgebildete Fachkräfte wird nicht einmal nachgedacht.

So müssen die FPÖ hier und die AfD dort, sich nicht einmal selbst den Kopf über Lösungen zerbrechen, die Wähler laufen den einst staatstragenden Parteien trotzdem davon.



Reinhard Kaske, 1130 Wien