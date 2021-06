Welche "Verbrechen" beging Karajan?

Diese ewige Diskussion um eine angeblich notwendige Änderung von Straßennamen geht mir von Tag zu Tag mehr auf die Nerven. Insbesondere Künstler, die in der NS-Zeit auch gearbeitet haben, sollte man nicht über Gebühr brandmarken, sofern sie jedenfalls keine NS-Verbrechen begangen haben und nur ihren beruflichen Werdegang gelebt haben. Auch eine Paula Wessely musste einmal in einem in der NS-Zeit gedrehten Film sagen: "Wir kaufen nicht bei Juden!" Dürfte es deshalb nirgends in Österreich eine Paula-Wessely-Straße geben? Was ist das "Verbrechen" eines Herrn Karajan? Dass er Parteimitglied war, um beruflich arbeiten zu können? Karajan ist eine Person, die den Bereich der klassischen Musik in Europa nach 1945 nachhaltig geprägt hat und insbesondere mit Salzburg und seiner Kultur eng verbunden war. Einen H.-v.-Karajan-Platz umzubenennen oder nur daran zu denken ist der wahre Skandal!



Günter Braun, 1020 Wien