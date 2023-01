Welchen Einfluss hat die Diplomatie?

Zum Artikel "Diplomaten oder Psychotherapeuten" von Stefan Scholl (SN, 28. 1.):

Ihr Korrespondent resumiert die Entwicklung der Haltung des Westens gegenüber Russland, die nach Ansicht vieler zu Russlands Krieg gegen die Ukraine geführt haben. Er berichtet, ein russischer Politologe habe gemeint, "das große Blutvergießen sei noch 2021 zu verhindern gewesen", auch wenn sich der Westen und Russland nicht auf die Ukraine als neutrale "Pufferzone zwischen ihren Zivilisationen" einigen konnten. Dann hätte man die Ukraine aufteilen müssen. So wäre der Krieg zu vermeiden gewesen, man hätte nur "mit kühlen Kopf auf die Idee der territorialen Unversehrtheit der Ukraine verzichten müssen." Das ist die Politik der 19. Jahrhunderts (zwei Großmächte teilen sich Afrika auf) oder die fatale Politik 1938/39: Hitler überfällt Österreich (März 1938) und die Welt sieht zu (weil die Leute am Heldenplatz ja so gejubelt haben?), dann wird (Herbst 1938) in München die Tschechoslowakei über den Kopf der Tschechen hinweg geteilt) und Premierminister Chamberlain meint, er habe "with Herr Hitler" den Frieden gerettet. Und dann schickt Herr Hitler den Außenminister nach Moskau (August 1939) und Hitler und Stalin teilen sich Osteuropa auf, bevor ein paar Tage danach Herr Hitler den Überfall auf Polen beginnt. Kurz später holt sich Stalin den östlichen Teil und überfällt die baltischen Staaten. Soll sich das alles jetzt wiederholen? Diplomaten reden vom Offenhalten von Gesprächskanäle, Macron möchte weiterhin mit Monsieur Poutine telefonieren und auch Olaf Scholz will von Zeit zu Zeit dem Herrn im Kreml juten Tach sagen. Und unser Außenminister beruft sich ausgerechnet auf Egon Bahr, seit 1962 Willy Brandts außenpolitischer Berater, der jahrzehntelang die Außenpolitik der SPD geprägt hat. Bis zu seinem Tod 2015 hatte er ein Büro in der SPD-Zentrale und nahm auch ohne jedes Amt Einfluss auf die SPD, der bis heute nachwirkt. Wie schwer es ist, sich von diesem Dogma zu lösen, zeigt das Warten auf Panzer für die Ukraine.





Dr. Alexander Demblin, 1040 Wien