6. Jänner 2023, Hl.-Drei-Königs-Tag. Im Dom ist um 12 Uhr eine Messe mit Weihnachtsliedern angekündigt. Schon beim Radeln an der Salzach entlang, an diesem Frühlingstag, sehe ich viele zufriedene Menschen, die sich über den geschenkten Tag freuen. In der Stadt dann empfangen mich die Domglocken und ein freier Blick auf den Residenzbrunnen. Sehr wohltuend nach sechs Wochen Christkindlmarkt!

Im noch weihnachtlich geschmückten Dom erlebe ich eine wunderbare Messe, gestaltet von den Domkapellknaben und Domkapellmädchen, der Jugendkantorei am Dom und Judith Trifellner-Spalt an der Orgel, unter der Leitung von Gerrit Stadlbauer.

Und als krönender Abschluss "Stille Nacht, Heilige Nacht". Das weltberühmte Lied im Dom von diesen jungen Menschen mit so viel Können und Einsatz dargeboten zu bekommen war reine Freude! Und dafür ein ganz herzliches Danke und großes Lob!

Beim Heimradeln wurde mir bewusst, welchen Reichtum und welche Vielfalt uns die Kirche bietet - an Gemeinschaft, an Bildung, an Sozialem und an Kultur!

Und dazu bedarf es viel ehrenamtliches Engagement - aber natürlich auch des Kirchenbeitrags.





Stefanie Hiessmayr, 5026 Salzburg