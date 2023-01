Welchen Stellenwert hat heutzutage die Bequemlichkeit?

Für den Beitrag "Diese Personalprobleme wären vermeidbar gewesen" von Andreas Koller zum Arbeitskräftemangel (SN, 27. Dezember) möchte ich mich recht bedanken. Abgesehen vom Geburtenschwund, der kein Naturereignis ist, noch von der Politik angeordnet wurde, möchte ich als Pädagogin noch folgende Überlegungen teilen: Vielleicht haben wir ältere Generationen (noch berufstätige Erwachsene und Pensionierte) uns von technischen Fortschritten und Wohlstand einnehmen lassen und auch im zwischenmenschlichen Bereich vieles auf "immer praktischer, kräftesparender, mir persönlich nützlicher und von anderen unabhängiger" gesetzt? Wie oft haben wir über Arbeit und Kollegen gejammert, die Pension als Allheilmittel hingestellt, und wie viel von Wochenende und tollen Reisen geredet? Vielleicht haben wir vergessen, dass Opferbereitschaft im beruflichen und familiären Alltag, Durststrecke und zeitweise Verzichte gut sind, ja gerade erst zu einer bereichernden Tätigkeit, einem erfüllten Leben führen.

Und so, scheint mir, haben wir die jungen Leute mit-beeinflusst zu einer Lebensgestaltung, in der berufliche Tätigkeit sämtlichen Wünschen entsprechen soll, zum Beispiel Arbeitsende Freitagmittag und Feiertage frei, genug Geld für verschiedene Hobbys, 100 Prozent persönliche Erfüllung und Abwechslung, und wenn schon Dienst-Leister, dann möglichst in Businesskleidung am Bankschalter oder im klimatisierten Büro. Vielleicht finden wir da noch ein paar Vorsätze für das neue Jahr 2023?

Dr. Lydia Reichegger, 5020 Salzburg