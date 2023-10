Welchen Weg geht der Nahosten?

Es ist mir ein völliges Rätsel, wieso Israel durch den koordinierten Angriff der Hamas überrascht werden konnte. Seit Netanjahu die religiösen Fanatiker in seine Regierung geholt hat, um weiter an der Macht zu bleiben, ist es klar gewesen, dass es zu einer Reaktion der Palästinenser kommen würde. Diese Unbelehrbaren in der israelischen Regierung verlangen unverhohlen eine Ausweitung der Siedlungen und träumen sogar von einer Annexion des Westjordanlandes. Dazu drohte - aus der Sicht der Palästinenser - noch die Aussöhnung mit Saudi Arabien.

Eine wirklich verantwortungsvolle Politik zum Schutz israelischer Bürgerinnen und Bürger vor Mord und Totschlag ist nach Oslo immer schwieriger geworden, da auf Konfrontation gesetzt worden ist, statt zu überlegen, wie ein Zusammenleben von Juden und Araber in Frieden möglich sein könnte. Das kleine Dorf Wahat al-Salam/Neve Schalom, von dem die SN berichtet (SN, 9. Oktober), zeigt vor, dass das nicht völlig unmöglich ist. Aber nein, wahnsinnige menschenverachtende Fanatiker auf beiden Seiten ziehen es vor, jede Hoffnung in Blut zu ersticken, sogar auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Es ist einfach zum Heulen!

Wie soll es den weiter gehen? Natürlich muss Israel auf diesen blutigen Überfall reagieren, natürlich wird/muss Israel in Gaza einmarschieren, um seine entführten Bürger zu befreien. Aber wird das möglich sein - nota bene wo es dem sonst so effizienten israelischen Geheimdienst nicht möglich gewesen ist, diesen Überfall rechtzeitig zu erkennen? Und was ist dann? Weiter Gewalt? Provokation? Rache? Flächenbrand auf ewig?

Frankreich und Deutschland waren unversöhnliche hasserfüllte Blutfeinde seit ewigen Zeiten, bis verantwortungsvolle Politiker erkannt haben, dass nur eine - damals zunächst unvorstellbare - Aussöhnung die Rettung vor weiterem Kriegselend sein könnte.

Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee