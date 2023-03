Welches 3-Jährige Kind darf in den Gratiskindergarten?

3 ≠ 3? Doch, ich habe Grundkenntnisse der Mathematik - die Damen und Herren aus der Politik, die als Wahlzuckerl den Gratiskindergarten ab 3 aus dem Hut gezaubert haben, anscheinend nicht.

Welche Voraussetzungen muss ein Kind also erfüllen, um in diesen Genuss zu kommen? Mein Kind ist 3 und besucht den Kindergarten. Für die Politik ist es nicht alt genug, da es erst im Oktober 2022 den 3. Geburtstag hatte.

Wo liegt also der Unterschied zwischen einem Kind, das mit Stichtag 1.9.22 den dritten Geburtstag hatte und einem Kind, das erst im Oktober 3 Jahre alt geworden ist? Auf eine Antwort seitens der ressortzuständigen Landesrätin warte ich seit einer Woche vergebens.

Entlastende Maßnahmen für alle Familien mit Kindern zwischen 3 und 6 sehen jedenfalls anders aus. Auf die Wahlstimmen dieser Familien kann man am Wahlsonntag offenbar leicht verzichten.

Elisabeth Prommegger, 5020 Salzburg