Welches Geschäft hat welchen Wert?

In den Medien hört man immer von Förderungen, selten davon, was und wie viel oder ob eigentlich etwas ankommt. Warum ist mein Geschäft mit meinen Mitarbeitern, die ich seit Jahren und Jahrzehnten als Teil meiner Familie sehe, weniger wert als ein anderes? Habe ich weniger Recht zu überleben als ein Gastrobetrieb, nur weil dessen Lobby stärker ist?

Darf ich solche Gedanken ohne Angst auf Repressalien in Zukunft überhaupt aussprechen? Wenig Hilfe für den Dezember und für den Jänner bisher gar keine.

Im Sommer 2020 dachte ich, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Leider erkennt man nach fast einem Jahr, ein Spatz macht keine Familie satt. Dann der Lichtblick Öffnung. Da freut man sich auf ein Wiedersehen, es waren so viele Kunden auf der Warteliste. Und wir freuten uns, all die lang vertrauten Gesichter wiederzusehen, auf nette Gespräche und darauf, füreinander wieder da zu sein.

Dann die Bedingungen, die im ländlichen Raum vor allem für Ältere nicht machbar sind.

Jetzt kann ich unter diesen (Covid-Test-)Bedingungen nicht einmal mein Stammpersonal auslasten!

Ich hätte nach diesem Lockdown zwei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Da ist dann das Wort mit X, das wird wohl nix.

Stefanie Elhaf, Friseurmeisterin, 5163 Mattsee