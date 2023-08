Kürzlich wurde mir beim Konsum eines Fernsehbeitrags über ein asiatisches Land schmerzlich bewusst: Auch wenn wir in Europa die Klimaerwärmung bis zur Vernichtung unserer Wirtschaftskapazität weiterführen, wir werden die globale Situation leider nicht ausreichend in den Griff bekommen. Daran werden unsere "Klimakleber" wohl am allerwenigsten ändern können.

Günter Braun, 1020 Wien