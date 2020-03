Weltbild auf den Kopf gestellt

In dem Artikel "US-Einreisebann trifft die Europäer völlig unvorbereitet",

SN vom 13. 3., wird darauf eingegangen, dass nun kein Europäer mehr in die USA reisen kann. Von der Leyen sagt hierzu nur, dass wir jetzt alle in Europa Italiener seien. Ich finde es echt traurig, so etwas zu sagen und dann nicht einmal Maßnahmen zu setzen, um Italien zu helfen. Im Gegensatz dazu werden sogar auch die Grenzen zu unserem Nachbarland zugemacht. Wie kann es sein, dass China Italien mit Atemschutzmasken und Beatmungsgeräten helfen will und wir gar nichts tun? Aber Hauptsache, Solidarität vorgaukeln. Es ist erschreckend, dass jedes Land nur auf sich selbst schaut - außer China, das Land, das eigentlich am meisten Probleme haben sollte.







Emilia Schartner, 5602 Wagrain