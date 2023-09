Welterbe Neutor bitte erhalten

Herrn KR Walter Braun kann man, der sich heute tief besorgt in einem Brief an die SN vom 1. September um die geplante gewaltsame Uminterpretation dieses einmaligen europäischen Denkmals, was sowohl Tunnelbau (Elias von Geyer) wie Portalausstattung (Brüder Wolfgang und Johann Baptist Hagenauer) betrifft, nur aus ganzem Herzen anschließen. Der Salzburger Stadtverein (unter Präsident Dr. Ziegeleder) hat diesem Denkmal eine Schrift bereits 1977 gewidmet. Zwar scheint Herr Braun übersehen zu haben, dass schon die alten Römer (L. C. Nerva, 37. v. Chr.) durch den Berg Posillipo bei Neapel in der Lage waren, solche Verkehrstunnels durch den Fels zu schlagen, doch weisen diese keine Widmung als "Triumphbogen" auf, wie das Salzburger Neutor für EB Sigismund von Schrattenbach (1753-1771), und sind daher nur bedingt vergleichbar. Für die Salzburger Festspiele, deren Fachleute derzeit den Mönchsberg durchbohren, dürfte es wohl noch andere technische Möglichkeiten geben, als den Neutortunnel zu zerstören.

Prof. Dr. Adolf Hahnl, 5020 Salzburg