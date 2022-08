Welterbestatus von Salzburg

Die Leiterin der Abteilung für Salzburg im Bundesdenkmalamt äußert sich: "Fast alle Fassadenoberflächen in der Altstadt sind aus dem 20. Jahrhundert" (im Beitrag von Barbara Haimerl in den SN "Aus Stadt und Land").

Dazu ist zu fragen: Wurde das UNESCO-Welterbekomitee und ICOMOS 1996 in die Irre geführt und hat sich Salzburg den Welterbetitel erschlichen? Denn in der Evaluierung des Ansuchens durch ICOMOS zur Eintragung in die Liste des UNESCO-Welterbes liest man "The town has generally managed to preserve its historic substance and fabric . . .", was im Klartext meint, dass die historische Substanz weitestgehend erhalten ist.

Ist die Äußerung als ein Versuch zu werten, den Welterbestatus auszuhebeln? Vielleicht meint sie die derzeit an der Fassade sichtbare Farbfassung? Dabei vergisst sie wohl, dass sich darunter meist historische Schichten befinden, welche durch technische Befestigungen von Fassadenbegrünungen unweigerlich beschädigt würden. Dazu liest man in den Standards des BDA zur Energieeffizienz am Baudenkmal (Stand September 2021), dass Begrünung nur bei Gebäudefronten möglich ist, die nicht für die Denkmalbedeutung wesentlich sind wie ungestaltete Hoffassaden und Feuermauern etc. und langfristige Schadensfreiheit garantiert werden kann.

Vielleicht hat die Vertreterin des Bundesdenkmalamtes, die ja an den Standards mitgearbeitet hat, sich auf Bauten im "Salzburger Speckgürtel" bezogen und die Altstadt wurde irrtümlich eingefügt? Die Problematik des chaotischen Umlands hat ja Thomas Wizany - ein gelernter Architekt - unlängst in einer Karikatur so treffend aufgezeigt.

Es ist zu hoffen, dass die Experten der Sachverständigenkommission zur Erhaltung der Salzburger Altstadt, der Baubehörde, die Meisterbetriebe und die Restauratoren/Konservatoren sich durch solche dem Zeitgeist geschuldete, letztlich unqualifizierte Aussagen in ihren herausfordernden Bemühungen um Erhaltung der Salzburger Altstadt nicht irre machen lassen!



Dipl.-Ing. Dr. Bruno Maldoner, 1130 Wien