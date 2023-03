Weltklimarat warnt vor Eskalation

"Wenn alle ihr Wollen bekunden, aber niemand wirklich will". Genau so kommt es mir vor. Täglich werden wir mit Horrormeldungen konfrontiert. Seen trocknen aus, (Trink-)Wasser in Bedrängnis, mangelnder Niederschlag, Gletscherschmelze, Plastikflut, Müllproblem, Verseuchung der Meere, Zerstörung des Ökosystems - im Amazonasgebiet, in der Taiga, aber ebenso vor Ort; dazu die maßlose Verschwendungssucht in allen Bereichen. Als Draufgabe noch, alles zerstörende Kriege.

Wie lange kann das so weitergehen? Wann wird man aufwachen? Wann will man ernsthaft gegensteuern? Fährt man aufmerksam durch unser Land, kann man sich vom Gegenteil überzeugen. Da wie dort Großbaustellen für weitere Appartements, Chalets und Hotels; da wie dort nicht enden wollende Projektwünsche für weitere Investorenhotels, Seilbahnen, Straßenprojekte sowie Betriebserweiterungen in bislang unberührter, wertvoller Natur inklusive Bodenverdichtung und Versiegelung. Die Zerstörung geht munter weiter.

Es ist keine leichte Zeit. Krisen, wohin das Auge blickt. Parteienkrise, Wohnungskrise, Verkehrskrise, Ortskernkrise, Pensionskrise, Pflegekrise, Gesundheitskrise, Kindergarten- und Schulkrise, Verwaltungskrise, Arbeitskräftekrise, Krise, Krise und zum Drüberstreuen eine aggressive, abwertende Rhetorik von ganz oben bis ganz unten, welche eine geringe allgemeine Wertschätzung zum Ausdruck bringt.

Konferenzen, Tagungen, Berichte, Broschüren, halbherzige Gesetze und (Wahl-)Versprechen sind zu wenig, wollen wir den Karren nicht gegen die Wand fahren. Eine Stunde Dunkelheit bei Earth Hour wird nicht reichen. Schluss mit Spiel auf Zeit, Handeln ist angesagt. "Wenn alle ihr Wollen bekunden, aber niemand wirklich will", diese Hürde gilt es als erste zu nehmen.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf