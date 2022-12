Weltkrise: Unersättlichkeit?

Macht es nicht die Gier nach immer mehr, die uns Menschen all die gravierenden Probleme bereitet? Ist der so schädliche "Kolonialismus" in Form von Gier nach Rohstoffen und Geld, durch Großmächte und Konzerne unter anderem in Afrika ausgeübt, nicht der Hintergrund der Ausbeutung, die vor allem junge Menschen dazu bewegt, sich nach Europa - koste es was es wolle - auf den Weg zu machen? Gäbe es vielleicht ein Umdenken, wenn die Verursacher dazu verpflichtet werden könnten, all diese, der Existenz beraubten Leute bei sich selbst aufzunehmen? Warum wird die Ukraine nicht in die Lage versetzt, in angrenzenden russischen Regionen ebenfalls Energie- und Wasserversorgung lahmzulegen? Vielleicht würde das gegebenenfalls zu einem Umdenken beziehungsweise Wachrütteln in Teilen der dort angrenzenden russischen Bevölkerung führen? Ist es nicht auch unsere Gier nach Geld, Macht und immer mehr, die Menschen unzufrieden, oft skrupellos und ungerecht macht? Sind die uns kleinen Bürgern aufgebürdeten Energiereduktionen, Teuerungen, Steuer- und Abgabenerhöhungen zur Welt-Klimarettung ohne reales Mitwirken der Großmächte, Konzerne und vor allem der reichsten Lobby oder Kaste dieser Erde nicht mangels deren Bereitschaft einfach zum Scheitern verurteilt? Ist das, was derzeit geschieht nicht reine, unerfüllbare Utopie zum Zweck, die obrigkeitsgläubige Masse zu lenken und mit Problemen zu beschäftigen?



Kurt Höfferer, 6912 Hörbranz