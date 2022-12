Weltmeister im Fußball und in Worten Rilkes

Fußball als weltweite Achterbahn der Gefühle! Die vergangene WM brachte wieder einmal alles an Dramatik was potenziell drinnensteckt. Sie wurde in unsere Vorweihnachtszeit integriert und erlaubte vor allem auch ein Abheben der Gefühle aus den realen Alltagsärgernissen und Erschwernissen.

Die Verlierer eines Spiels spielen vielleicht nur marginal schlechter, in diesem abgegrenzten Zeitraum. Oder sie haben um einen Zentimeter weniger Glück. Unter Umständen ist es nur ein Augenblick, der diese gigantische Wirkung hat, auf Millionen.

Aber es geht nicht nur um Sportliches. Die Grenzen gehen hoch, die Nation stiftet ungeahnte Identität. Das rationale Denken darf pausieren und manchmal kommt es zu einem Abreagieren der Gefühle mit physischer Gewalt, mit Krawallen. Das gibt es außer bei Fußball bei Teamsportarten kaum und bei Individualsportarten wie zum Beispiel Boxen, Tennis oder Skifahren überhaupt nicht.

Schön ist, wenn man sich mit dem Sieger freuen und auch die Leistung des Verlierers sehen kann. Dabei darf die Freude die Landesgrenzen überschreiten. Es gibt auch ein weltumfassendes Denken, das die Grenzen aufhebt.

Meine siebenjährige Enkeltochter sagte kürzlich: Wenn ich abends bete, denke ich nicht nur an mich. Ich denke an die ganze Welt. Und was sagt Rainer Maria Rilke zu dieser Thematik:

"Der erscheint mir als der Größte,

Der zu keiner Fahne schwört,

Und - weil er vom Teil sich löste

Nun der ganzen Welt gehört."



Mag. Josef Kogler, 5020 Salzburg