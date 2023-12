Weltweite Herausforderungen

Obwohl ich einiges von Kriegsängsten noch mitbekam und unsere sechsköpfige Familie nach 1945 hungern musste, bis die Eltern einen Bergbauernhof pachteten, rechne ich mich auch zur "Generation Glückskinder" wie es Herr Mag. Günter-Josef Lentner in seinem Brief vom 25. 11. 23 in den SN mit den vielen positiven Seiten (Aufbau, Wirtschaftswachstum, Wohlstand) schildert. Viele von uns glaubten, man habe die Lehre aus zwei Weltkriegen gezogen, es werde immer weniger Kriege geben, Demokratie und Wohlstand sich ausbreiten. Man glaubte, die biblischen Plagen gehören der Vergangenheit an. Jetzt sind sie wieder gekommen: Pandemie, sogar Krieg in Europa und vor allem gilt es die Klimakrise zu bewältigen. Wir alle (Bürger und Politikerinnen) müssen begreifen, dass die Zeiten exzessiven Wachstums vorbei sind und nur mehr moderates, nachhaltiges Wachstum möglich sein wird. Eine enorme, schwierige und weltweite Herausforderung.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen