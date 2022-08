Wem gehört der Almkanalweg?

Als ich vor 25 Jahren in unseren schönen Stadtteil zog, war der Almkanalweg hauptsächlich ein Fußweg, eine schöne zwanglose Begegnungszone für Alt und Jung. Leider hat sich das verändert, es gibt keine Bankerl mehr, ältere Menschen und - wie ich weiß - auch jüngere setzen sich gerne mal hin und quatschen, das gibt es nicht mehr. Dafür gibt es viele Radfahrer - vorzugsweise mit E-Bikes -, die in rasendem Tempo den schönen Kanal entlang sausen, und der ist nicht schnurgerade, Motto: Fußgänger aus der Bahn, jetzt komme ich.

Ein alter Mensch oder Familien mit Kindern oder Hunden müssen lebensmüde sein, wenn sie sich hier noch freiwillig bewegen. Darum gibt es auch wenige Unfälle - weil keiner mehr wagt, zu Fuß zu gehen.

Es ist an der Zeit, über ein E-Bike-Verbot am Kanal nachzudenken. Manchmal wage ich mich doch hin, vorzugsweise wenn es Schusterbuben regnet, denn da geht es noch. Eigentlich schade um den schönen Weg. Der Ehrlichkeit halber sei erwähnt, es gibt auch nette und rücksichtsvolle Radfahrer, aber die sind leider in der Minderheit. Daraus ziehe ich den Schluss: Fußgänger und Radfahrer gehören auf einem so schmalen Weg einfach nicht zusammen.

Ich möchte meinen Almkanalweg zurück - für Fußgänger. Und das möchte nicht nur ich.



Renate Fall, 5020 Salzburg