Vorerst großen Dank an Martin Stricker für seinen "Windmühlen"-Blog am 8. 4. Er sollte Zimmermann sein, so treffend trifft er die Nägel auf den Kopf! Seit über zehn Jahren kein Windrad auf Salzburger Boden. Dem Landeshauptmann Haslauer sei Dank für sein beharrlich verweigerndes fortschrittliches Zukunftsdenken, muss er doch als Aufsichtsratschef der Salzburg AG hörig auf deren Betriebswahl achten. Die unfreiwilligen Stromverbraucher werden ihm die von ihm abgesegnete Preisgestaltung danken.

Interessenskonflikt: Wem ist der Landeshauptmann verantwortlich? "Seinen" Wählern (der gesamten Salzburger Bevölkerung) oder einem privatwirtschaftlichen monopolmäßigen Energiekonzern? Wenn die ÖVP-Landesräte nicht so positiv zielgerichtet arbeiten würden - die ÖVP wäre ganz sicher an letzter Stelle.







Martin Hönegger, 5412 Puch