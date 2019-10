Wen noch wählen?

Das werden sich nun wohl viele umweltbewusste Menschen im Pinzgau fragen, denen die Landesleitung der Grünen jüngst brutal mit der Zustimmung zur Entlastungsstraße Schüttdorf in den Rücken gefallen ist. So war die grüne Ortstruppe von Zell am See die Einzigen, die mit viel Engagement gegen ein unsinniges Straßenprojekt mit Retrocharme aus den Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts kämpfte. In Zeiten, in denen uns die dramatischen Auswirkungen der fossilen Mobilität vor Augen geführt wird, werden hier auf gut 1,2 Kilometer rund 8.500 m² Fläche neu versiegelt. Gut, der Verkehr muss fließen, wie aber mittlerweile zugegeben wird, werden hier 20 Millionen Euro für eine Entlastung von lediglich 25 Prozent investiert. Wer ein wenig im Internet recherchiert, erfährt schnell, dass bisher gebaute Umfahrungen zumindest eine Verkehrsentlastung von 50 Prozent und mehr brachten. Wie uns versichert wird, ist die Straße Teil eines ganzen Verkehrskonzeptes im Pinzgau, das auch eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs vorsieht. Das zeigt allerdings, wie unüberlegt dieses Konzept ist, so wird einerseits eine Straße gebaut und parallel dazu wird der öffentliche Verkehr gestärkt, der eigentlich eine Entlastung des bestehenden Straßennetzes bringen soll. Ich wage nun zu behaupten, dass mit der Stärkung des öffentlichen Verkehrs unter gleichzeitiger Verbesserung der Bestandstraßen wie in Saalfelden genau dieselbe Entlastung erreicht werden könne - um einen Bruchteil der Kosten. Das solche Bauprojekte noch immer umgesetzt werden, ist das eine, das viel Schwerwiegendere ist allerdings dass selbst grüne Spitzenvertreter ihre Überzeugungen am Altar der Macht opfern. Diese Enttäuschung wiegt schwer und lässt für die Koalitionsgespräche im Bund nichts Gutes erwarten.





Ing. Herbert Breslmeier, 5730 Mittersill