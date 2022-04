Wen trifft das Gas-Embargo härter?

Was sich derzeit an Gräuel in der Ukraine abspielt, ist unbeschreiblich. Als Freund der russischen Sprache und Kultur muss ich mitansehen, wie das Image Russlands sich derzeit in die Richtung bewegt wie Deutschlands zur NS-Zeit. Was das Gas-Embargo durch die EU betrifft habe ich meine Bedenken. Erstens, es würde Österreich mehr schaden als Russland und Massenarbeitslosigkeit bedeuten. Zweitens, würde der Krieg durch das Gas-Embargo beendet werden? Ich glaube nein! Drittens, das fehlende Geld würde sich Putin von der russischen Bevölkerung holen durch sinkende Löhne und gleichzeitig steigenden Preisen. Putin und seine Oligarchen würden keinerlei Mangel leiden. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Katastrophe bald vorbei sein wird.

Josef Wild, 4060 Leonding