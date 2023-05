Wen trifft die Inflation am härtesten?

Es ist die Messung der Armut hierzulande, die zum unerschöpflichen Steinbruch weiter politischer Kreise wurde. Wer in Österreich weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens verdient, der gilt als armutsgefährdet. Wer weiß schon, was Medianeinkommen ist? Das Einkommensniveau, wo genau so viele mehr verdienen wie weniger verdienen. Zahlte man allen Österreichern monatlich 1.000 Euro dazu - es wären statistisch gesehen genau so viele arm wie zuvor.

Über die Qualität des Einkommens dieser Menschen redet man sowieso nicht. Ob das nicht Menschen sind, die gerade arbeitslos, aber morgen schon wieder trefflich im Geschäft. Ob es sich um Studenten handelt, die kurz einkommenslos sind, sich aber schnell darappeln. Genauso wenig wird darüber geredet, dass es Menschen gibt, die Versuchungen nicht widerstehen können: Wenn das Auto alle Mittel frisst, und die Wohnungseinrichtung und Familienurlaub sich leider leider nicht mehr ausgeht. In dieser riesigen Menge nicht wirklich armer geht die kleine Gruppe der tatsächlich armen - es werden vorwiegend alleinerziehende Mütter sein und Pensionisten - schlicht unter. Das ist die eigentliche Frechheit am Vorgehen vieler nur vermeintlich sozial engagierter.





Reinhold Sulz, 1210 Wien