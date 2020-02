Wen wählen die Wähler?

Trump wird in den USA frenetisch umjubelt, nachdem er seine Politik auf Unwahrheiten, Diffamierungen, Betrug und Unwissen stützt.

Die Bevölkerung steht zu einem nicht unbeträchtlichen Teil hinter ihm. Bei uns plant Strache ein PolitComeback, nachdem er sich bekanntermaßen als ein völlig gewissenloser, überforderter, nur der Machtgeilheit nachhängender Unmoralist dargestellt hat.

Dass solche Menschen in die Politik drängen, verwundert nicht, denn nur so sind sie in der Lage ihr Denken und Handeln durch politische Seilschaften zu legitimieren, was wiederum traurig ist. Beschämend ist aber vielmehr, in einem Land zu leben, in dem solche desaströsen Persönlichkeiten auch noch Wähler finden!

Dr. Gerald Huber, 4040 Linz