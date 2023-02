Wen wundert der Mangel an Betreuungskräften?

Am Samstag wird das Fehlen von 1300 Fachkräften für die Kinderbetreuung beklagt. Am Montag wird der Denkansatz, auch die Erziehungsarbeit jener 75 Prozent der Eltern finanziell zu unterstützen, die ihre unter drei jährigen Kleinkinder familienintern Zuhause betreuen, als "Herdprämie" abgekanzelt. Ein paar Tage früher schließt sich der Karikaturist dieser Denkweise an. Eine Geringschätzung der Familienarbeit und Kinderbetreuung, wie wir sie in den letzten Jahren immer wieder und immer öfter von den Macher/-innen der veröffentlichten öffentlichen Meinung aufgetischt bekommen. Ratzfatz, zurück an den Arbeitsplatz - hui! Familienarbeit, Kinderbetreuung - pfui! Wen wundert's, dass sich da immer weniger Menschen für das Berufsfeld der Kinderbetreuung entscheiden und ein Mangel an Betreuungskräften zu beklagen ist.



Josef Guggenberger, 5165 Berndorf