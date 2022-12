Wenig Zukunft für Moldawien

Meine Frau und ich reisen gerne in Länder, in die sonst kaum jemand reist und so fuhren wir 2018 auch nach Moldau und Transnistrien. Da begann dort das zarte Pflänzchen des Fremdenverkehrs gerade zu wurzeln. Wir lernten ein kleines Land kennen, das großartige Kirchen und Klöster in einer schönen Landschaft und die angeblich größten Weinkeller der Welt herzuzeigen hatte. Und eine äußerst freundliche Bevölkerung. Der Überfall Russlands auf das große Nachbarland Moldaus hat nun auf nicht absehbare Zeit die Hoffnung dieses Landes zunichte gemacht, dass ein stärker werdender Tourismus etwas mehr Geld in die leeren Kassen spült. Im Gegenteil: Jetzt nimmt dieses kleine Volk noch 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine auf und weiß kaum, wie es sich selbst ernähren soll. Es freut mich, dass es zumindest eine Hilfsorganisation namens Concordia gibt, die Spenden für dieses liebenswerte Land sammelt und hilft.

Walter Braun, 5020 Salzburg