Wenige Direktzüge mit zu vielen Halten

Als begeisterter Klimaticket-Nutzer möchte ich mich auf diesem Wege dafür bedanken, dass es 1. endlich das Klimaticket für ganz Österreich gibt und 2. die Busverbindungen von meinem Heimatort nach Salzburg im Halbstundentakt mir den Autoverzicht leicht machen.

Ebenso gern besuche ich mit dem Zug meine Töchter in Wien bzw. Graz. So wunderbar die Verbindungen nach Wien sind (abgesehen von den oftmals übervollen Zügen), so katastrophal ist die Zugverbindung nach Graz.

Es gibt lediglich vier Züge pro Tag, die direkt (also ohne Umsteigen) von Salzburg nach Graz fahren, jeder dieser Züge hält zwischen den beiden Hauptbahnhöfen zwölf Mal (!), das erste Mal in Salzburg Süd (muss das sein?). So ergibt sich eine Fahrzeit von fast vier Stunden. Würden wenigstens diese Direktverbindungen wie ein Railjet Xpress nur in Landeshauptstädten halten (abgesehen von den betriebsbedingten Stopps in Bischofshofen und Selzthal), könnte die Fahrzeit wohl auf knapp über drei Stunden reduziert werden.

Ob da nicht der eine oder die andere Autofahrer/-in überlegen würde, ob sich die Autofahrt von drei Stunden plus Mautgebühr nicht durch eine bequeme Zugfahrt ersetzen ließe? Aber womöglich sind dann die Züge nach Graz auch übervoll!



Mag. Franz Huber, 5324 Faistenau