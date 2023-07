Wenige kennen das Pensionssplitting

In der SN vom 18. Juli ist wieder einmal die Rede von den Benachteiligungen der Frauen im Pensionssystem durch die unbezahlte Care-Arbeit und dadurch geringere Pensionsbeiträge.

Wichtig wäre es außerdem, auf die Möglichkeiten hinzuweisen, wie das ein bisschen gerechter zu machen wäre, zum Beispiel mit dem freiwilligen Pensionssplitting. Diese Möglichkeit gibt's schon seit längerem, aber kaum jemand weiß davon ...

Und das sogar mit sehr geringem bürokratischem Aufwand und ohne Mehrkosten für die Staatskasse - einfach durch Umverteilung. So ist es auch im Falle einer Trennung der Eltern so, dass die Frau (die dem Mann den Rücken freigehalten hat) nicht so sehr draufzahlt.

Vom Oberösterreichischen Frauenreferat gibt es eine sehr fundierte Broschüre dazu "Frauen und Geld. Zwei die zusammengehören".

Ich bin freiberufliche Hebamme und versuche die jungen, werdenden Eltern auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen. Zu meiner Erschütterung wusste bis jetzt keine meiner betreuten Familien davon.

Ich denke, da kann man nicht oft genug darauf hinweisen.







Wilma Doppler, Hebamme, 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt