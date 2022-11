Weniger Arbeiten in einer Wohlbefindensökonomie

"Unseren Wohlstand zu erhalten oder zu steigern, wird sich nicht ausgehen, wenn viele Menschen immer weniger arbeiten wollen." So die Vorstandschefin der Erste Bank, Gerda Holzinger-Burgstaller, im SN-Beitrag "Erste-Bank-Chefin: Nur Geld aufs Sparbuch zu legen, ist zu wenig" (SN, 7. November 2022). Am Tag davor warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Eröffnung der 27. UN-Klimakonferenz in einem ägyptischen Urlaubsresort davor, dass die "Welt untergehen" werde, wenn wir unser Wohlstandsverständnis nicht rasch überdenken. Wie passt das zusammen? Ja, wir werden auch in einer klimaneutralen Wirtschaft genügend engagierte Arbeitskräfte brauchen - im Bereich der Mobilitäts-, Energie- und Agrarwende. Und der demografische Wandel erfordert in Zukunft mehr Menschen, die uns betreuen im hohen Alter. Aber andere Bereiche werden schrumpfen (müssen): der Automobilitätssektor, an dem noch immer bis zu zehn Prozent der Beschäftigten hängen, die Flug- und Reisebranche, der Konsumsektor generell.

In der Nachhaltigkeitsforschung sehen wir drei Wege, wie wir die rasch einzuleitende Klimawende noch schaffen können. Erstens: Sofortige Abkehr von den fossilen Energieträgern und der energieintensiven, Böden und Tiere ausbeutenden Landwirtschaft. Zweitens: Eine bessere Verteilung des Erwirtschafteten. 46 Prozent der neuen Einnahmen aus dem globalen Wirtschaftswachstum gingen zuletzt in die Taschen der reichsten fünf Prozent, so der britische Wirtschaftsanthropologe Jason Hickel in seinem Buch "Weniger ist mehr". Drittens brauchen wir neue Bilder von Wohlstand, die sich nicht auf das Monetär-Materielle beschränken, und eine Wohlbefindensökonomie, in der tatsächliche Wertschöpfung von Schadschöpfung unterschieden wird. Nicht umsteuern wird teuer, wie Berechnungen der Klimafolgenforschung zeigen. Ein maßvoller Konsum- und Lebensstil geht also durchaus mit "weniger Arbeiten" zusammen - eine faire Verteilung vorausgesetzt, damit sich alle Menschen eine gute Grundversorgung leisten können. Und es gibt genügend notwendige und wertvolle Arbeit auch außerhalb des Gelderwerbs - von der Haus- und Sorgearbeit bis zum ehrenamtlichen Engagement. Beides trägt wesentlich zu einem gelingenden Zusammenleben und einer florierenden Wirtschaft bei.

So wie wir nicht nur ein bisschen von einer Klippe springen können, sondern nur ganz oder gar nicht, so sei es nicht möglich, sich nur ein bisschen nachhaltig zu verhalten, schreibt Greta Thunberg in dem von ihr herausgegebenen "Klima-Buch". Noch stehen wir mit Rücken zu den wesentlichen Herausforderungen dieses Jahrhunderts - den ökologischen wie den geopolitischen. Es wird Zeit, dass wir uns diesen in aller Offenheit zuwenden - aus meiner Sicht geht das nur mit "grünem Schrumpfen".



Mag. Hans Holzinger; Senior Adviser der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, Mitglied der Scientists for Future Salzburg, 5201 Seekirchen