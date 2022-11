Weniger Bauen hilft dem Klima

Mehr Anstrengung: Das fordert unser Herr Bundespräsident bei der Klimakonferenz in Ägypten, weil wir Österreicher bei der Bodenversiegelung Europameister und beim Einsparen von CO2 Schlusslicht in Europa sind. Es ist ja wirklich schwer, Gewohnheiten zu ändern, wenn man nicht unmittelbar durch bestimmte Umstände dazu gezwungen wird. Eine sehr effektive Möglichkeit, einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unseres Klimas zu leisten, ist, dass man bestimmte Bautätigkeiten einfach unterlässt.

Durch die Errichtung von Gebäuden und Bauwerken wird laut Energieexperten rund die Hälfte der Gesamtenergie verbraucht. Das wird schon stimmen, wenn man bedenkt, wie viel Energie für die Bautätigkeit, zur Herstellung der Baumaterialien und zum Beheizen und zum Kühlen benötigt wird.

Wozu muss unbedingt ein neues Bürogebäude für rund tausend Bedienstete in der Stadt Salzburg errichtet werden, wenn es von den Betroffenen laut Bericht dieser Zeitung ohnehin nicht erwünscht wird? Wozu müssen gegen den Wunsch vieler Menschen Gewerbebetriebe auf der grünen Wiese angesiedelt werden, wenn anderswo Gewerbegebiete und Gebäude brachliegen? Wozu will man leicht zu sanierende Häuser gegen den Willen der Bewohner abreißen und neu bauen, wie zuletzt einem Bericht über Schwarzach zu entnehmen war? Diese Bewohnerinnen haben teilweise mehr als die Hälfte ihres Lebens in diesen Häusern verbracht und mit Herzblut die Wohnungen gestaltet.

Es gibt viel zu überdenken unter dem Motto: Nicht tun für den Klimaschutz.



Markus Bader, 5621 St. Veit