Weniger Tempo für mehr Sicherheit

Wenn man die Bauartgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen - egal ob mit Verbrennungsmotoren oder Elektroantrieb - auf 140 km/h beschränkt,

würde sich die Anzahl schwerer Verkehrsunfälle aufgrund "Raserei" enorm vermindern (da ja max. 140 km/h erreicht werden können) und die Umwelt Infolge des geringeren Schadstoffausstoßes bzw. des geringeren Energieverbrauches (Ladestrom) wesentlich entlastet.

Ein Sturm der Entrüstung der Automobillobby wäre gewiss; dem Bundesbudget fehlen Einnahmen in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgrund nicht mehr zu lukrierender Radarstrafen.

Was will die Gesellschaft? Was macht Politik?

Volker Baku, 5120 St. Pantaleon