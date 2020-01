Weniger Verkehrstote durch autonomes Fahren!

Gerade der schreckliche Unfall in Südtirol sollte uns zu denken geben! Sieben junge Menschen sind tot, das hätte mit einem autonomen Fahrsystem verhindert werden können! Die Fragen, die sich stellen, sind "menschliches Versagen inkl. Alkohol- und Drogenmissbrauch" versus "autonomes Fahren" und "technische Machbarkeit" versus "gesetzliche Regelung". Wenn durch ein selbstfahrendes Google-Auto ein Mensch ums Leben kommt (da stirbt ein Mensch, das ist tragisch und sollte verhindert werden!), dann berichtet die ganze Weltpresse tagelang, doch was ist mit den Abertausenden Verkehrstoten, die durch menschliches Versagen täglich ums Leben kommen? Allein im kleinen Österreich betrug anno 2019 die Zahl der Verkehrstoten über 400!

Sollten wir diesen tragischen Unfall in Südtirol nicht zum Anlass nehmen, alle für das autonome Fahren Verantwortlichen, Techniker, Juristen und Politiker wachzurütteln, um das autonome Fahren mit allen Kräften zu fördern. Allzu viele Verkehrstote und das Leid deren Angehörigen fordern uns, den Mut aufzubringen, um neue, bessere Wege zur Verkehrssicherheit zu beschreiten und nicht in Kleingläubigkeit und Spitzfindigkeiten zu verharren. Abschließend sei hingewiesen, dass das autonome Fahren auch noch ein bedeutendes Potenzial zur Verringerung der CO 2 -Reduktion und damit der Erderwärmung birgt.

Dipl.-Ing. Peter Bacher, 4560 Kirchdorf an der Krems