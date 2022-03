Wenn der Krieg plötzlich so nahe ist

Ein Salzburg-Bild. Schön, könnte man nun sagen. Vielleicht. Geschmack liegt umgangssprachlich ja im Auge des Betrachters. Meine Kollegen/-innen aus der Wissenschaft würden vielleicht ergänzen, dass Geschmack mehr ein Ausdruck des Kapitals ist und weniger über uns als Individuen aussagt als über unsere Position im sozialen Raum, in der Gesellschaft. Wie auch immer.

Eben war ich auf dem Weg in die Arbeit. Als ich am Salzburger Hauptbahnhof aus dem Zug ausstieg, sah ich kurz vor mir am Bahnsteig einen älteren Herrn mit einer sehr großen Tasche. Er schleppte sie neben sich her, bei jedem Schritt gelang nur ein kleines Stück, sie vom Boden zu heben. Da sie zwei Henkel hatte, ging ich auf ihn zu, um ihn zu fragen, ob ich ihm helfen konnte, ob wir sie gemeinsam tragen sollten. Er sah mich freundlich an, antwortete aber nicht verbal, sondern schüttelte nur seinen Kopf. Kurz vor ihm ging eine junge Frau. Sie drehte sich zu mir, zeigte mir einen Notizzettel und fragte mich in englischer Sprache, wo der Bahnsteig 1 sei.

Ich erklärte kurz. Sie drehte sich um, blickte zum älteren Herrn hinter uns, sah, dass er stehen blieb. Und wartete auf ihn. Es herrschte eine komische Stimmung, die sich schwer mit Worten einfangen lässt. Ich bot an, mit den beiden gemeinsam zum Zug zu gehen. Die Frau lächelte. Ich war nicht sicher, ob der Mann vorhin vielleicht aufgrund der deutschen Sprache mein Angebot nicht verstanden hatte, die Tasche mit ihm gemeinsam zu tragen. Also fragte ich nochmal auf englisch. Er winkte erneut wortlos ab. Die Frau neben mir erklärte, dass ihr Vater die Tasche nicht abgeben könne, der Inhalt sei zu bedeutungsvoll.

Beide sehen sehr erschöpft aus. In mir kommt der Gedanke hoch, die beiden könnten auf der Flucht aus dem Krieg sein. Wir gehen an ein paar Stühlen vorbei. Der Mann bleibt stehen und setzt sich kurz hin. Wir warten. Die Frau sieht mich an. Ich frage, ob sie schon eine längere Reise hinter sich haben. Sie antwortet, dass sie aus der Ukraine flüchten. In der Nähe von Frankfurt finden sie bei Freunden (oder Verwandten, weiß ich nicht mehr genau) Zuflucht. Ihre Geschwister und ihre Mutter waren auf einer anderen Fluchtroute, via Bukarest. Dort werden sie sich treffen. Ich versuche, ihr mein Mitgefühl auszudrücken, soweit das an der Stelle passend und überhaupt möglich ist.

Schon viele Jahre pendle ich nach Salzburg, wie oft bin ich diesen Weg auf dem Bahnsteig schon gegangen. Aber so lange erschien mir die Distanz bis zum Gang, der die Bahnsteige unterirdisch miteinander verbindet, noch nie. Mehrmals blieben wir stehen, da das Gepäck - das letztlich das gesamte Hab und Gut darstellt - kaum zu "ertragen" ist. Die ganze Last und das Leid scheint sich symbolisch in dieser Schwere auszudrücken.

Im Lift nach unten frage ich, wann der Zug Richtung Frankfurt abfährt. Aufgrund einer mehrminütigen Verspätung unseres Zugs wird die Zeit nun ordentlich knapp. Für 8.00 Uhr ist die Abfahrt geplant, und es ist schon 7.57 Uhr. Ich deute auf die Rolltreppe, die zum Bahnsteig führt und laufe los. Es ist mir ein Anliegen, dass die beiden ihren Zug erwischen. Seit Tagen und heute schon seit früh morgens, sind sie schließlich schon unterwegs, in der Hoffnung ihre Angehörigen wieder zu sehen.

Am Bahnsteig angekommen sehe ich den Schaffner der Deutschen Bahn schon neben der Zugtüre stehen. Mittlerweile ist es 7.58 Uhr. Ich teile ihm mit, dass noch zwei Personen kommen, die den Zug erwischen wollen, dass sie auf der Flucht aus der Ukraine seien, schweres Gepäck dabei haben und sie sich beeilen, rechtzeitig da zu sein. Ich bitte ihn, im Zweifelsfall noch auf sie zu warten. Doch ich erhalte die nüchterne Information, dass es Vorschrift sei, rechtzeitig abzufahren. Und dass man "eh schon genervt sei" über die aktuelle Situation. Es bleibt kaum Zeit, ein Gespräch zu führen, zu ergründen, wer sich worüber mit negativen Emotionen oder Gedanken konfrontiert sieht. Ich bitte nochmals, den Zug noch kurz anzuhalten. Und erhalte erneut eine straighte Absage. Ich antworte, dass ich mich notfalls in die Türe stelle, um die Abfahrt zu verzögern. Und werde dann darauf hingewiesen, dass dies strikt verboten sei, die Flüchtenden aber ohnehin nicht nach Frankfurt fahren könnten, sondern maximal bis Freilassing.

Es ist 7.59 Uhr. Die beiden kommen - Gott sei Dank - die Rolltreppe rauf und steigen in den Zug ein. Ich frage nochmal kurz nach, was es mit dem Ausstieg in Freilassing auf sich hätte. Mittlerweile nicht mehr distanziert, sondern sichtlich genervt, erhalte ich nunmehr die Info, dass alle Personen beim Grenzübertritt auszusteigen hätten, um sich registrieren zu lassen. In aller Kürze übersetze ich auf Englisch. Die Türen schließen. Nur mehr der Schaffner steht in einer offenen Türe. Ein anderer Mann hetzt grade noch die Rolltreppe rauf, will in den Zug steigen, steht auch schon mit einem Bein auf der Halterung. Der Schaffner stoßt ihn mit einer Hand hinunter und schließt die Türen. Der Zug setzt sich in Gang. Ich bin schon auf dem Weg zur Treppe, da drehe ich nochmal kurz um und sehe die junge Frau ein letztes Mal. Sie winkt vorsichtig. Ich auch.

Nur wenige Minuten dauerte die gesamte Szene. Aber ich bin völlig geflasht, von dem, was ich in dieser kurzen Zeit erlebte. Ein Mix aus Gefühlen, der sich der Beschreibbarkeit entzieht. Die Tränen kullern über meine Wangen. Ich entscheide, ein Stück des Weges zu Fuß zu gehen. Als ich auf der Brücke bin, die Salzach unter mir plätschert und mir die Sonne entgegenscheint, bleibe ich kurz stehen, um dieses Foto zu machen. Dieses Foto, das für mich zeigt, wie nahe Leid und Freude beisammen liegen. Wie parallel die Realität verläuft. Wie nahe der Krieg mir gerade kam. Und wie glücklich ich mich schätzen kann, diese Zeilen in Sicherheit schreiben zu dürfen.

Gewidmet den beiden Menschen, denen ich gerade begegnen durfte. Ich wünsche euch von Herzen das Allerbeste!



Melanie Holztrattner MA, 5020 Salzburg