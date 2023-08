Wenn die Bevölkerung wächst, muss Wohnraum geschaffen werden

So lange wir Bevölkerungswachstum haben, muss man doch die dafür nötige Wohnraumschaffung ermöglichen. Und zwar vorwiegend bzw. möglichst in und nahe an den größeren Städten, um einer unnötigen Stauproblematik vorzubeugen. In den dem Bevölkerungswachstum entsprechenden Dimensionen. Oder wie egoistisch kann man sein? "Ich sitze in meinen vier Wänden, aber die anderen sollen unter der Brücke schlafen" - ist das die Einstellung? Kann doch nicht sein, oder? Angeblich verhindert man den Wohnbau, weil alles zubetoniert wird. Doch davon sind wir weit entfernt. Ganz weit! Oder wieso soll die Flächenversiegelung zu hoch sein?

Da wird mehr als ein Drittel der Lebensmittel vernichtet. Der überwiegende Großteil durch den Handel. Da wird das Gras von zig Hektar Wiesen in die Biogasanlagen gefahren. Lebensmittelreste dürfen nicht an Vieh verfüttert werden. Lebensmittel werden nach Afrika geschickt und verunmöglichen dort den Aufbau einer Landwirtschaft. Was doch wohl das Mindeste an Wirtschaft sein muss, dass man hat, um überhaupt an ein Pensionssystem denken zu können (womit das übermäßige Bevölkerungswachstum gestoppt würde). Aber wir haben angeblich ein Problem mit zu viel zubetonierten Flächen? Obwohl wir so verschwenderisch mit den Flächen umgehen? Das kann mir doch kein Mensch einreden!



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt