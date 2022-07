Wenn ein Wunsch wahr wird!

Ich war eine von vielen, die beim Fest zur Festspieleröffnung keine Karte für das Clubbing mit Lars Eidinger ergattern konnten, da wegen Überlastung nichts mehr ging.

Ich hatte bereits letztes Jahr davon geträumt: Was für ein einmaliges Erlebnis wäre das gewesen, endlich mal wieder tanzen, noch dazu in einzigartiger Kulisse!

Ich ging einfach spontan hin, vielleicht geschehen ja Wunder … und siehe da: Ein Engel namens Sigrid hat es schließlich ermöglicht; sie hatte mehrere Karten gebucht, die sie vergeben konnte. Nun gelangte ich in die "heiligen Hallen", um zum höchst entspannten Jedermann in seiner Funktion als DJ tanzen zu dürfen. Der Saal war weit entfernt von voll und so hatten wir Handvoll Ü-40-Tänzer/-innen die gesamte hintere Hälfte des Karl-Böhm-Saals für uns, um wirklich zu tanzen, während sich die Youngsters direkt vor der DJ-Bühne auf die Zehen stiegen. Fröhliche Stimmung, Besucher von geschätzt 18-80 Jahren, keine Alkoholzombies, freundliches Miteinander, Stöckelschuhe neben barfuß, ein spontanes Tänzchen mit einem eleganten Herren in Anzug und Krawatte, wippendes Personal, glücklicher DJ - einfach ein Ereignis, egal, ob einem die Musik liegt oder nicht! Vielen Dank in dieser Form an meinen wunscherfüllenden Engel Sigrid!

Und ein Tipp an die Veranstalter: Nicht alle haben ein Smartphone oder sind digitale Wunderwuzzis, wäre es daher - so wie früher auch - möglich, direkt am Veranstaltungsort Zählkarten auszugeben? Dann wäre es fair für alle, und vor allem kommen dann die dran, die wirklich wollen! Für alle, die keine Chance hatten, am 26. 8. gibt's noch mal Lars Eidinger im Rockhouse . . .

Sonja Pirner, 5020 Salzburg