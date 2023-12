Wenn es menschelt beim Einkaufen

Wegen Herzinsuffizienz und Polyneuropathie ist für mich 74-Jährigen einkaufen gehen jedes Mal eine wahre Herausforderung. Wenn es auf meinem Weg liegt, kaufe ich gern im Sparmarkt Elsbethen am Kreisverkehr ein. Als ich endlich, ziemlich geschafft, meinen Einkaufswagen zur Kassa schob und mich vor dem Auf- und Abladen am Förderband fürchtete, geschah eine Art Weihnachtswunder, denn obwohl die Kassierin ihre Regalnachfüllarbeit unterbrach, um sich an die Kassa zu setzen, meinte sie, die netteste Kassierin von allen: "Schau' ma mal, ob das geht", und scannte alle meine Artikel bereits im Einkaufswagen. So hatte ich Zeit zum Ausschnaufen. Mit so etwas habe ich nie und nimmer gerechnet und habe mich ehrlich gefreut, aber leider vergessen, auf den Namen zu schauen. Ein herzliches Vergelt's Gott!

Peter Damjanovic, 5026 Salzburg