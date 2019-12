Wenn es euch nicht gäbe, gebe es uns nicht!

VinziWerke-Gründer Pfarrer Wolfgang Pucher dankt am Tag des Ehrenamts:

Am heutigen Tag des Ehrenamts, dem 5. Dezember wende ich mich wieder an all jene, die durch das Schenken ihrer Zeit den vielleicht wertvollsten Beitrag für unsere VinziWerke leisten.

Ich bin immer wieder überwältigt, dass ihr, liebe Ehrenamtliche, eure Nachmittage, Nächte, Wochenenden und Feiertage in den Dienst am nächsten stellt. Oft seid ihr dabei mit Situationen konfrontiert, die euch große Geduld und Toleranz abverlangen. Ich weiß das, denn ich könnte in den meisten Situationen nicht das leisten, was ihr leistet. Ihr seid unsere Basis, das Fundament auf dem die 40 Einrichtungen und Projekte der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg gebaut sind. Wenn es euch nicht gäbe, gäbe es uns nicht und es ist mir ein besonderes Anliegen, das auch laut auszusprechen. Ich danke jedem und jeder Einzelnen für alles, was er oder sie leistet. Für die Ärmsten und teilweise auch schwierigsten unserer Mitmenschen da zu sein ist der Grund, warum ich die VinziWerke 1990 ins Leben gerufen habe. Ihr seid der Grund, warum sie auch heute noch bestehen. Danke!



Euer Pfarrer Wolfgang Pucher, 8020 Graz