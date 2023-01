Wenn es menschelt . . .

Ich bin nicht mehr so fit, und so blieb mein Auto stehen, und es schauderte mich vor dem Gedanken, die Schneemassen entfernen zu müssen.

Unvermutet ging meine Haustürglocke und ich dachte, wer will denn da was am Sonntag?

Es war die Stimme meiner ehemaligen Sekretärin, als ich noch "Bierversilberer" in der größten Privatbrauerei war (um keine Werbung zu machen). Sie sagte durch die Gegensprechanlage: "Peta mia ham dei Auto freig'schaufelt. Du kannst zum Wirtn foahrn." Da bekam ich vor lauter Freude positives Herzweh.

Danke Cordula!

Peter Damjanovic, 5020 Salzburg