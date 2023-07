Wenn kleine Mädchen die Verantwortung für erwachsene Männer tragen sollen

Der Sommer kommt - und eine arme Dame ersucht um Mithilfe. Die werte Dame ist eine Schulleiterin in Salzburg. Der Grund: Kleinen Mädchen die Verantwortung über alle Buben und Männer zu übertragen.

Die Mädchen werden mit der Wahl ihrer Kleidung als aktive Akteurinnen verantwortlich dafür gemacht, wie sich die passiven Re-Akteure, die armen Buben und erwachsenen männlichen Lehrer, verhalten. Im Gegensatz dazu tragen nicht nur minderjährigen Buben, sondern auch erwachsenen Männer, über jeweils genau sich selbst so wenig Verantwortung, dass sie nicht in der Lage sind, sich anständig zu benehmen.

Ich gehe davon aus, dass die meisten Männer sich über die Unterstellung einer solchen Unzulänglichkeit nicht besonders glücklich wären, genauso wenig, wie es die Mädchen sind, denen man solche Kleidervorschriften - und volle Verantwortung über Männer - vermittelt.







Anna Pirato, 5020 Salzburg