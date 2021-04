Wenn Kulturberichte selbst Kultur sind

Die Rezension von Bernhard Flieher in den SN vom 13.4. hat etwas ausgelöst, das beim Frühstück normalerweise tabu ist: den Griff zum Handy. Der Bericht über ein bis dato unbekanntes Album einer (mir) bis dato ebenso unbekannten Band - "Son of the Velvet Rat" hat das zu verantworten. Ich wollte einfach hören, wie das klingt. Was Flieher schreibt, klingt gut, passt in die Zeit, ist fast notwendig in dieser Zeit - das besprochene Album "Solitary Company" scheint für diese Zeit gemacht, nicht nur vom Titel her. Flieher gelingt es, diesen Zusammenhang sichtbar zu machen, mit seinen Worten Lust auf die Musik zu machen. Den Griff zum Handy habe ich nicht bereut, diese Musik eignet sich nicht nur, wie empfohlen, für die Abenddämmerung, man wünscht sich auch beim Anhören am Morgen, sie möge dauern.





Hans Steyrer, 5072 Siezenheim