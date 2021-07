Wenn man im Ausland krank wird

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen! So war es auch, als sich drei Freunde zusammengetan hatten, um im Süden Italiens Rad zu fahren, um Kunst zu genießen und auch gut zu speisen.

Die drei Herren im fortgeschrittenen Alter waren guten Mutes und gut vorbereitet. Aber passieren kann immer etwas! Einer wurde krank - eine starke Schwellung des Fußes. Radfahren war abgesagt. Die Suche nach dem Arzt begann. Die Hilfestellung am Campingplatz in Taormina war bestens, aber es setzte keine Heilung ein. Also ab ins Krankenhaus nach Catania, in Zeiten von Corona gar nicht einfach. Sprachbarrieren und großer Andrang auch am Sonntag. Unser Freund wurde aufgenommen: Wir konnten aber keinen Kontakt zu ihm halten - wegen der Covid-Schutzmaßnahmen.

Was tun? Der ÖAMTC weiß Rat. Die Hilfe des Kollegen in Wien kam prompt, kompetent und liebenswürdig. Es wurde ein Vertrauensarzt in Catania organisiert, der Deutsch spricht. Dieser sagte klar, wie es weitergeht: Der Patient wurde vom ÖAMTC nach Hause geflogen - mit einer Linienmaschine. Ganz herzlichen Dank bei allen, die uns geholfen haben, und besonders beim ÖAMTC.

Übrigens: Allen, die sich immer wieder über das österreichische Gesundheitssystem beschweren, sei der Rat gegeben, den Vergleich in Catania zu suchen. Der Vergleich macht sicher. Wir können uns über unser Gesundheitssystem sehr glücklich schätzen.



Franz Rinnerthaler und Wolfgang Saliger, Landtagsvizepräsident a. D., 5325 Plainfeld